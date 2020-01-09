Под Рязанью нашли труп замерзшего мужчины

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Во вторник, 7 января, около трассы М-5 в Рыбновском районе нашли труп замерзшего мужчины. Об этом РЗН. инфо сообщила следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Ирина Гуреева.
Погибшего заметил местный житель, который гулял с собакой. Труп мужчины лежал на спине, а его ноги находились по колено в реке.
«По предварительным данным, лежал он так давно», — рассказала следователь добавив, что криминальных следов смерти на теле не нашли.
Причина гибели мужчины устанавливается.
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