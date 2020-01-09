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14:11, 9 января 2020 130
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Перед Новым годом сараевец вынес из «Пятерочки» две бутылки водки

Перед Новым годом сараевец вынес из «Пятерочки» две бутылки водки

Перед новогодними праздниками молодого человека из Сараев поймали на краже. Он вынес из «Пятерочки» две бутылки водки, пишет издательство «Пресса».

Отмечается, что за последние несколько месяцев это не первый раз, когда подозреваемый попадается на хищении из сетевого магазина. Его уже привлекали к ответственности за кражу виски.

На этот раз в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК.


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