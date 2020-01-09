Перед Новым годом сараевец вынес из «Пятерочки» две бутылки водки

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Перед новогодними праздниками молодого человека из Сараев поймали на краже. Он вынес из «Пятерочки» две бутылки водки, пишет издательство «
Отмечается, что за последние несколько месяцев это не первый раз, когда подозреваемый попадается на хищении из сетевого магазина. Его уже привлекали к ответственности за кражу виски.
На этот раз в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК.
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