Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине

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Пьяный житель Рязанской области устроил стрельбу в кафе поселка Тума Клепиковского района. Об этом сообщила
Известно, что 24-летний молодой человек возвращался домой на машине и по пути выпил. В Туме он решил перекусить и зашел в кафе.
Там рязанцу не понравилось, как на него смотрели другие посетители — подростки. Он начал на них кричать, а потом выстрелил из пневматического пистолета.
После этого молодой человек попытался уехать, но его задержали прибывшие на вызов полицейские.
Оказалось, что ранее злоумышленника уже привлекали к ответственности за «пьяное» вождение.
На этот раз в отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК и по части 1 статьи 213 УК.
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