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16:05, 9 января 2020 117
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Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине

Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине

Пьяный житель Рязанской области устроил стрельбу в кафе поселка Тума Клепиковского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 24-летний молодой человек возвращался домой на машине и по пути выпил. В Туме он решил перекусить и зашел в кафе.

Там рязанцу не понравилось, как на него смотрели другие посетители — подростки. Он начал на них кричать, а потом выстрелил из пневматического пистолета.

После этого молодой человек попытался уехать, но его задержали прибывшие на вызов полицейские.

Оказалось, что ранее злоумышленника уже привлекали к ответственности за «пьяное» вождение.

На этот раз в отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК и по части 1 статьи 213 УК.


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