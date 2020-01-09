Около строительного гипермаркета в Рязани погиб рабочий

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Около гипермаркета «Стройка» в Рязани погиб рабочий. Инцидент произошел в четверг, 9 января, сообщил
Известно, что 24-летний гражданин Узбекистана грузил деревянные блоки в автомобиль. По предварительной информации, он поскользнулся и упал с машины на землю. Сверху на него рухнула одна из балок.
В результате молодой человек получил травмы головы, от которых скончался на месте.
По факту происшествия проводится доследственная проверка.
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