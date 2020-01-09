Кемеровчанин пообещал отвезти в клинику сбитую собаку, но выкинул ее в лесу

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Кемеровчанин на Kia Cerato сбил собаку на глазах у прохожих. Об этом порталу
По ее словам, люди предложили водителю помощь, но тот отказался и пообещал отвезти животное в клинику.
«Ему дали одеяло подстелить под собаку, он уехал. Но не в клинику, а выкинул ее в этом же одеяле в лесопосадке в Красновке», — пожаловалась женщина.
В результате животному диагностировали несколько переломов, предстоит длительное лечение. Водителя Kia призвали выйти на связь и оплатить все расходы.
«Если он этого не сделает, то будет написано заявление в ГИБДД и в суд», — предупредила кемеровчанка.
Фото VSE42.Ru
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