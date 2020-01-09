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16:31, 9 января 2020 162
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Кемеровчанин пообещал отвезти в клинику сбитую собаку, но выкинул ее в лесу

Кемеровчанин пообещал отвезти в клинику сбитую собаку, но выкинул ее в лесу

Кемеровчанин на Kia Cerato сбил собаку на глазах у прохожих. Об этом порталу VSE42.Ru рассказала местная жительница, ставшая свидетелем происшествия.

По ее словам, люди предложили водителю помощь, но тот отказался и пообещал отвезти животное в клинику.

«Ему дали одеяло подстелить под собаку, он уехал. Но не в клинику, а выкинул ее в этом же одеяле в лесопосадке в Красновке», — пожаловалась женщина.

В результате животному диагностировали несколько переломов, предстоит длительное лечение. Водителя Kia призвали выйти на связь и оплатить все расходы.

«Если он этого не сделает, то будет написано заявление в ГИБДД и в суд», — предупредила кемеровчанка.

Фото VSE42.Ru


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