Из-за пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных

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Фото: Pixabay.com
В результате лесных пожаров, которые уже несколько месяцев бушуют в Австралии, погибло около 1,25 миллиарда животных,
Среди пострадавших такие знаковые для Австралии виды, как коалы, кенгуру, валлаби, кукабарры и какаду. Еще тысячи животных получили травмы или остались без дома. Отмечается, что это может привести к угрозе исчезновения видов.
По подсчетам WWF, огонь к настоящему моменту уничтожил 10 миллионов гектаров земли, около 2000 домов, унес жизни 26 человек.
Профессор Крис Дикман из Сиднейского университета считает, что масштабные пожары ― следствие глобального изменения климата. По его словам, выжившие животные все равно окажутся под угрозой вымирания ― они вернутся в районы, где не осталось пищи, или станут жертвами хищников.
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