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Подошли в концу новогодние выходные, пора возвращаться на работу и входить в привычный ритм. Самое время вспомнить, о чем говорили в праздники.
Новый год рязанцы
В сети также появилось другое видео, на котором ребенок
Первый канал
2 января в центре Рязани неизвестные
В этот же день в доме на улице Семчинской
3 января стало известно, что женщина, сбежавшая из наркодиспансера, погибла. Тело рязанки
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественной соляркой. В
3 января в Рязани
Во время праздников полицейские устроили
Стало известно, что совладелец киносети «Люксор» Евгений Ленский вышел из банкротства. Он
5 января
Тем временем в сети появилась информация о том, что в Касимове нашли
Рождество рязанцы
Позже стало известно, что в Касимове
7 января в Рязани торжественно
В этот же день в регионе
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Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?