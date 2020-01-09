Подошли в концу новогодние выходные, пора возвращаться на работу и входить в привычный ритм. Самое время вспомнить, о чем говорили в праздники.

Новый год рязанцы встретили на площади Ленина . На сцене выступили группа «ПЯТЕRО», а также Алексей Потехин и Сергей Богданов с танцевальной программой «Поднимаем Руки Вверх». Позже запустили праздничный салют, который сняли на видео .

В сети также появилось другое видео, на котором ребенок запускал фейерверк с пьяным отцом. Еще один юный рязанец получил ожог от взрыва петарды.

Первый канал показал , как в Рязани отпраздновали Новый год, а мМэрия рассказала , на какие маршруты выйдут «новые» троллейбусы из Москвы.

2 января в центре Рязани неизвестные избили водителя и повредили его автомобиль. Инцидент произошел на улице Почтовой.

В этот же день в доме на улице Семчинской рухнул грузовой лифт . Полиция заявила о проверке . Представитель «Лифтсервиса» обвинил жильцов многоэтажки в произошедшем ЧП и отключил все «опасные лифты». В сюжете телеканала ТКР электромеханики пояснили ситуацию с рухнувшем лифтом.

3 января стало известно, что женщина, сбежавшая из наркодиспансера, погибла. Тело рязанки обнаружили в ее квартире в Полянах.

Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественной соляркой. В список попали восемь АЗС.

3 января в Рязани провели фестиваль пряников и глинтвейна. «Глинтфест» устроили на Лыбедском бульваре. Там же 4 января прошло фаер-шоу и «Дискотека от ТНТ» .

Во время праздников полицейские устроили рейд по ночным клубам . Правоохранители задержали 17 человек, а после показали видео проверок.

Стало известно, что совладелец киносети «Люксор» Евгений Ленский вышел из банкротства. Он выплатил долг единственному кредитору — МТС-банку, входящему в топ-50 в России.

5 января умер рязанский предприниматель Александр Базиян. Он возглавлял федерацию стрельбы из лука в регионе.

Тем временем в сети появилась информация о том, что в Касимове нашли коробки с трупами животных .

Рождество рязанцы встретили в кремле. Службу посетили более сотни человек — пенсионеры, школьники и другие горожане.

Позже стало известно, что в Касимове подорожает проезд . Новые цены вступят в силу 20 января.

7 января в Рязани торжественно закрыли проект «Новогодняя столица России 2020». На сцене около цирка выступили Валентина Рязанова, Элла Хрусталева, кавер-группа «Балалайка 62», ансамбль танца «Рязань», театр танца «Бит Стрит» и другие артисты.