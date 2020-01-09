Более сотни пьяных рязанских водителей задержали в новогодние праздники

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Более сотни пьяных рязанских водителей задержали с 1 по 8 января,
Также 22 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 13 — сели за руль пьяными повторно, теперь им грозит уголовная ответственность.
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