Рязанцев предупредили об ухудшении видимости на дорогах

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Днем в четверг, 9 января, в Рязанской области ожидается метель. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области возможны дождь, мокрый снег. Видимость на дорогах ухудшится и не превысит 1000 метров.
Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед.
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