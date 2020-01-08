Выступление юной рязанки с Лепсом показали по Первому каналу

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Во вторник, 7 января, по Первому каналу показали запись большого рождественского концерта с Григорием Лепсом. Его участницей стала юная рязанка Елизавета Дерябина — воспитанница Rzn models junior.
Школьница спела в хоре, постановщиком номера выступил рязанец Евгений Осотин.
Вместе с Лепсом на сцену также выходили Филипп Киркоров, EMIN, Дима Билан, Диана Арбенина, Тимати, Ани Лорак, Валерий Меладзе и другие исполнители.
Напомним,
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