Ветерану Великой отечественной войны из Рязани исполнился 101 год

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Фото: Администрация Рязани
В среду, 8 января, ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Овчинниковой исполнился 101 год. С днем рождения ее поздравила мэр Елена Сорокина.
Глава администрации вручила имениннице цветы и подарок, а также пожелала крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.
Татьяна Овчинникова родилась 8 января 1919 года в Сапожке. Участвовала в Великой Отечественной войне, в том числе в обороне Москвы, служила в войсках ПВО. Награждена медалью «За оборону Москвы».
После войны вышла замуж, жила в Грузии. В начале 90-х годов вернулась в Россию.
Воспитала троих детей. У нее семь внуков и четыре правнука.
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