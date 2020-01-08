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21:53, 8 января 2020 102
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Ветерану Великой отечественной войны из Рязани исполнился 101 год

Ветерану Великой отечественной войны из Рязани исполнился 101 год

Фото: Администрация Рязани

В среду, 8 января, ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Овчинниковой исполнился 101 год. С днем рождения ее поздравила мэр Елена Сорокина.

Глава администрации вручила имениннице цветы и подарок, а также пожелала крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

Татьяна Овчинникова родилась 8 января 1919 года в Сапожке. Участвовала в Великой Отечественной войне, в том числе в обороне Москвы, служила в войсках ПВО. Награждена медалью «За оборону Москвы».

После войны вышла замуж, жила в Грузии. В начале 90-х годов вернулась в Россию.

Воспитала троих детей. У нее семь внуков и четыре правнука.


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