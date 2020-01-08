В Рязанской области объявлен «желтый» уровень опасности

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В среду, 8 января, в Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщает
По данным синоптиков, потенциальную опасность для жителей региона представляет гололед. Такие же погодные условия сложились и в соседних областях — Тамбовской, Тульской, Владимирской, Московской.
Напомним, «желтый» — третий из пяти возможных уровней погодной опасности.
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