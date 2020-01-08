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11:15, 8 января 2020 167
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В Рязани снова заметили мертвых птиц

В Рязани снова заметили мертвых птиц

Во вторник, 7 января, в Рязани снова заметили мертвых птиц. Фотографии в редакцию РЗН. инфо прислал читатель.

По словам мужчины, он увидел труп около 22:00 на территории больницы имени Семашко.

«Вот такой неприятный рождественский сюрприз ждал меня… Когда уходил, слышал как еще одна упала. Возвращаться не стал, по башке птичкой не хотелось получить», — рассказал рязанец.

Напомним, жалобы на массовую гибель пернатых стали поступать в ноябре. В конце декабря губернатор Николай Любимов назвал причину смерти птиц в Рязани. Он связал это с пищевыми отравлениями.


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