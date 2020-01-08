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Во вторник, 7 января, в Рязани снова заметили мертвых птиц. Фотографии в редакцию РЗН. инфо прислал читатель.
По словам мужчины, он увидел труп около 22:00 на территории больницы имени Семашко.
«Вот такой неприятный рождественский сюрприз ждал меня… Когда уходил, слышал как еще одна упала. Возвращаться не стал, по башке птичкой не хотелось получить», — рассказал рязанец.
Напомним, жалобы на
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