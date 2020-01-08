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Вечером в понедельник, 6 января, в Приокском произошло ДТП с пешеходом. Об этом очевидец сообщил в соцсетях.
По словам мужчины, примерно в 18:30 12-летний школьник шел по пешеходному переходу около остановки «улица Пирогова» и попал под колеса Kia Rio.
«Сотрясения мозга нет, отделался лишь ссадинами, ушибами, шишками и синяками», — отметил рязанец.
Официальной информации о ДТП пока не поступало.
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