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9:25, 8 января 2020 207
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В Приокском «Киа» сбила школьника — соцсети

В Приокском «Киа» сбила школьника — соцсети

Вечером в понедельник, 6 января, в Приокском произошло ДТП с пешеходом. Об этом очевидец сообщил в соцсетях.

По словам мужчины, примерно в 18:30 12-летний школьник шел по пешеходному переходу около остановки «улица Пирогова» и попал под колеса Kia Rio.

«Сотрясения мозга нет, отделался лишь ссадинами, ушибами, шишками и синяками», — отметил рязанец.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.


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