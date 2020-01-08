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10:44, 8 января 2020 146
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В Новосибирской области загорелся торговый центр

В Новосибирской области загорелся торговый центр

Утром в среду, 8 января, в Искитиме Новосибирской области загорелся торговый комплекс «Центральный». Сигнал о происшествии поступил в 10:44 по местному времени, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На вызов выехали 113 человек и 32 единицы техники. До их прибытия из помещения эвакуировали 30 человек, состояние которых оценили как удовлетворительное.

В 13:05 пожар площадью более трех тысяч кв м удалось локализовать.

Местные СМИ сообщили, что трех человек доставили в больницу с острым отравлением, еще четверым потребовалась помощь медиков. В МЧС информацию о пострадавших не предоставили.

Напомним, в марте 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Жертвами трагедии стали 64 человека.

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области


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