В Новосибирской области загорелся торговый центр

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Утром в среду, 8 января, в Искитиме Новосибирской области загорелся торговый комплекс «Центральный». Сигнал о происшествии поступил в 10:44 по местному времени, сообщила пресс-служба регионального
На вызов выехали 113 человек и 32 единицы техники. До их прибытия из помещения эвакуировали 30 человек, состояние которых оценили как удовлетворительное.
В 13:05 пожар площадью более трех тысяч кв м удалось локализовать.
Местные СМИ сообщили, что трех человек доставили в больницу с острым отравлением, еще четверым потребовалась помощь медиков. В МЧС информацию о пострадавших не предоставили.
Напомним, в марте 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел крупный пожар.
Фото ГУ МЧС по Новосибирской области
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