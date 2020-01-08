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13:40, 8 января 2020 271
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В четверг в Рязанской области пойдет снег

В четверг в Рязанской области пойдет снег

В четверг, 9 января, в Рязанской области пойдет снег. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно. Ночью небольшой снег, днем мокрый снег и дождь, местами метель. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -6, -1 градус, днем -4, +1 градус.


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