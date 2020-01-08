В четверг в Рязанской области пойдет снег

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В четверг, 9 января, в Рязанской области пойдет снег. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно. Ночью небольшой снег, днем мокрый снег и дождь, местами метель. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -6, -1 градус, днем -4, +1 градус.
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