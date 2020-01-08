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20:17, 8 января 2020 132
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Рязанские и московские музыканты устроят «Мандариновый джем сейшен»

Рязанские и московские музыканты устроят «Мандариновый джем сейшен»

В четверг, 9 января, в рамках «Дней джаза в Рязани» в баре «Iggy Taproom» пройдет «Мандариновый джем сейшен». Его участниками станут музыканты из Рязани и Москвы.

Руководителем встречи выступит барабанщик Григорий Шаландин.

Адрес: улица Павлова, 29. Плата за вход свободная.


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