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Российским авиакомпаниям порекомендовали не летать над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом со ссылкой на телеграмму Росавиации передает
Так, воздушное пространство над этими территориями рекомендовали не использовать для полетов гражданских воздушных судов из-за «информации о существующих рисках для безопасности международных полетов».
Отмечается, что ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий элитными частями ВС Ирана Касем Сулеймани. Утром 8 января Иран в ответ на убийство Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы.
Напомним также, что 8 января Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины», на борту которого находились более 170 человек,
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