На трассе под Рязанью в машину отлетел кусок арматуры

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На трассе М-5 под Рязанью из-под фуры вылетел кусок арматуры и врезался в попутную легковушку. Запись с видеорегистратора опубликовали в группе «ДТП/Аварии/Рязань».
Инцидент произошел вечером во вторник, 7 января, около «Рельеф-Центра» в Рыбновском районе.
«Как результат — разбитый перед у автомобиля», — написал автор поста.
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