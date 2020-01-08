Число пострадавших в аварии под Владимиром увеличилось до восьми

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По уточненным данным, в аварии, которая произошла 7 января в Александрове, пострадали восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Известно, что 69-летний местный житель за рулем Hyundai Getz после поворота направо пытался перестроиться из правого ряда в левый и
В результате ДТП водителя Hyundai Getz и двух его пассажирок — местных жительниц 1984 и 1955 годов рождения — направили на амбулаторное лечение. Водителя Hyundai Solaris и его пассажирку 1990 года рождения госпитализировали с травмами.
Кроме того, Женщину 1959 года рождения и двоих детей 2009 и 2011 годов рождения, которые ехали в Hyundai Solaris, направили на амбулаторное лечение.
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