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14:52, 7 января 2020 212
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В ночь на среду в Рязанской области похолодает до -9 градусов

В ночь на среду в Рязанской области похолодает до -9 градусов

В ночь на среду, 8 января, в Рязанской области похолодает до -9 градусов. Прогноз опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшие осадки. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -9, -4 градуса, днем -4, +1.


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4 дня назад
Имею право. Что изменится в законодательстве в 2020 году?

Имею право. Что изменится в законодательстве в 2020 году?

Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.

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