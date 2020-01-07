В ночь на среду в Рязанской области похолодает до -9 градусов

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В ночь на среду, 8 января, в Рязанской области похолодает до -9 градусов. Прогноз опубликовали на
Ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью -9, -4 градуса, днем -4, +1.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.