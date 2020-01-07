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16:03, 7 января 2020 250
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В Госдуме рассказали, как Жириновского могут наказать за раздачу денег на Красной площади

В Госдуме рассказали, как Жириновского могут наказать за раздачу денег на Красной площади

Глава думской комиссии по этике Отари Аршба рассказал о наказании для главы ЛДПР Владимира Жириновского, который раздавал прохожим на Красной площади деньги и чебуреки, при этом обращаясь к «детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам», пишет РИА Новости.

По словам Аршба, депутаты могут указать коллеге на недопустимость его слов или поступков, предложить извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения.

Парламентарий отметил, что поведение Жириновского рассмотрит комиссия по этике после 13 января. Аршба уточнил, что раньше за нарушение депутатской этики могли лишить депутата права выступать на одном или нескольких заседаниях Госдумы, однако сейчас такая мера не применяется.

Также депутат подчеркнул, что жалобы на инцидент на Красной площади пока не поступали.

Жириновский пока не прокомментировал произошедшее.


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