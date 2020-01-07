В Госдуме рассказали, как Жириновского могут наказать за раздачу денег на Красной площади

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Глава думской комиссии по этике Отари Аршба рассказал о наказании для главы ЛДПР Владимира Жириновского, который раздавал прохожим на Красной площади деньги и чебуреки, при этом обращаясь к «детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам», пишет
По словам Аршба, депутаты могут указать коллеге на недопустимость его слов или поступков, предложить извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения.
Парламентарий отметил, что поведение Жириновского рассмотрит комиссия по этике после 13 января. Аршба уточнил, что раньше за нарушение депутатской этики могли лишить депутата права выступать на одном или нескольких заседаниях Госдумы, однако сейчас такая мера не применяется.
Также депутат подчеркнул, что жалобы на инцидент на Красной площади пока не поступали.
Жириновский пока не прокомментировал произошедшее.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Лыбедском бульваре показали спектакль «Свет Рождества»
|
cледующая новость →Фестиваль огня и света в Рязани попал в топ-5 рождественских мероприятий страны
Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.