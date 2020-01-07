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Спасатели проверили лед на рязанских водоемах. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
С начала года специалисты провели 42 патрулирования. Сотрудники рекомендовали гражданам воздержаться от выхода на тонкий лед и рассказали о правилах спасения.
Зимой необходимо знать следующие правила поведения:
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