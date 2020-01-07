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9:15, 7 января 2020 135
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Рязанка устроила в своей квартире наркопритон

Рязанка устроила в своей квартире наркопритон

Рязанка устроила в квартире дома на улице Великанова наркопритон. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Дома у 25-летней горожанки нашли предметы со следами «синтетики».

На женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 232 УК. Ей грозит до четырех лет тюрьмы.

Полиция просит рязанцев сообщать о незаконном обороте наркотиков по телефонам: (4912) 27-08-60, (4912) 29-72-20, 02 (102/112 для мобильных операторов).


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