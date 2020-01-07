Пять человек пострадали в аварии под Владимиром

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Во вторник, 7 января, у дома №5 на улице Гагарина в Александрове произошло ДТП с двумя машинами, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, 69-летний местный житель за рулем Hyundai Getz после поворота направо с улицы Ческа-Липа пытался перестроиться из правого ряда в левый и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 31-летнего жителя Карабаново.
В результате ДТП пострадали пять человек: водитель Hyundai Getz, двое его пассажиров — местные жительницы 1984 и 1955 годов рождения, а также водитель другой иномарки были направлены на амбулаторное лечение, а пассажир автомобиля Hyundai Solarisм— жительница Карабанова была госпитализирована.
По факту аварии сотрудники госавтоинспекции начали проверку.
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