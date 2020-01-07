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17:57, 7 января 2020 228
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Новогодняя столица 2020: казусы, факты и персонажи. Новый тест RZN.info

Новогодняя столица 2020: казусы, факты и персонажи. Новый тест RZN.info

Сегодня завершается месячный проект, который подарил городу десятки арт-объектов, сотни событий и тысячи туристов. Проверьте себя, что вы успели запомнить о «Новогодней столице».

Пройти тест можно здесь.


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