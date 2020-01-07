Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:13, 7 января 2020 362
 0    0

Назван самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Назван самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Фото: Kinopoisk.ru

Мультфильм «Холодное сердце 2» студии Walt DIsney стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, его кассовые сборы превысили 1,325 миллиарда долларов, пишут РИА Новости. Ранее лидерами были полнометражные анимационные фильмы «Суперсемейка 2», заработавший 1,243 миллиарда долларов, и «Холодное сердце» (1,281 миллиарда долларов).

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 28 декабря 2019 1 917
Рязань назвала себя «столицей русского огурца» 5
9:42, 4 января 2020 1 955
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
15:31, 24 декабря 2019 1 529
В Рязани временно закончился символ «Новогодней столицы»
22:09, 1 января 2020 2 670
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
17:02, 24 декабря 2019 2 792
Рязанская мэрия составила список новогодних арт-объектов для селфи
Все новости
Голосования

Какой популярный салат вы будете готовить на Новый год?

Окончание опроса: 9.01.2020
Архив голосований
Форум