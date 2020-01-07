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16:13, 7 января 2020 261
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На Лыбедском бульваре показали спектакль «Свет Рождества»

На Лыбедском бульваре показали спектакль «Свет Рождества»

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 7 января, на Лыбедском бульваре показали спектакль «Свет Рождества», сообщил сайт горадминистрации.

В постановке участвовали артисты Молодежного экспериментального театра под руководством заслуженного деятеля искусств России Василия Грищенко, а также артисты рязанского театра драмы и студтеатра РГУ «Переход».

Перед началом представления зрителей поздравил с Рождеством председатель миссионерского отдела епархии протоиерей Арсений Вилков. Он отметил, что показ рождественского спектакля уникален для Рязани и пожелал всем радости, мира, света и благословения.

Зрители узнали историю праздника, а также послушали сказку о двенадцати месяцах.

После этого ансамбль «Радуница» исполнил рождественские песни.


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