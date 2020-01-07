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Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 7 января, на Лыбедском бульваре показали спектакль «Свет Рождества», сообщил
В постановке участвовали артисты Молодежного экспериментального театра под руководством заслуженного деятеля искусств России Василия Грищенко, а также артисты рязанского театра драмы и студтеатра РГУ «Переход».
Перед началом представления зрителей поздравил с Рождеством председатель миссионерского отдела епархии протоиерей Арсений Вилков. Он отметил, что показ рождественского спектакля уникален для Рязани и пожелал всем радости, мира, света и благословения.
Зрители узнали историю праздника, а также послушали сказку о двенадцати месяцах.
После этого ансамбль «Радуница» исполнил рождественские песни.
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