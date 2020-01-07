Любимов потерял пять позиций в рейтинге влияния

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Губернатор Николай Любимов занял 71-е место в рейтинге влиятельности глав 85 российских регионов по итогам декабря. Исследование распространило Агентство политических и экономических коммуникаций.
В ноябре глава региона занимал 66-е место в рейтинге. В декабре он опустился на пять строчек.
Рейтинг составили по результатам опроса 27 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов. Они включили Любимова в группу «среднего влияния».
Самыми влиятельными главами субъектов России оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Агентство политических и экономических коммуникаций создано в 2004 году, работает в сфере политических, рейтинговых, региональных и других исследований, общественных коммуникаций и медиа-проектов.
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