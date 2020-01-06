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12:45, 6 января 2020 115
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Жители Владимирской области пожаловались на мусорный коллапс

Жители Владимирской области пожаловались на мусорный коллапс

Жители Владимирской области в соцсетях пожаловались на мусорный коллапс, наступивший в новом году, пишут РИА Новости. Горожане публикуют фотографии с баками, переполненными отходами, а также задают вопрос властям по поводу работы регионального оператора. Жители региона также отмечают, что с 1 января в Александровский район едут московские мусоровозы, в то время как глава региона не заключал межрегиональных соглашений по завозу мусора. «Губернатор юридически исключил (делегализовал) возможность ввоза ТКО из других регионов в нашу область. Если мусоровозы из других субъектов РФ везут к нам отходы, то они делают это незаконно. Пресекать подобные нарушения уполномочен Росприроднадзор. Именно туда необходимо обращаться, чтобы нарушители получили по заслугам», — ответил пресс-секретарь Владимира Сипягина Ольга Петрова в Telegram-канале «Пресс-секретарь ВВС».


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