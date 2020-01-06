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21:28, 6 января 2020 173
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В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки, передает РИА Новости.

Тело ребенка обнаружили ночью в воскресенье в квартире дома на улице Отрадной.

«По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни», — сказал собеседник агентства.

Прокуратура начала проверку после произошедшего.


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