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10:33, 6 января 2020 276
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В Рязани усилили контроль за продажей снюса

В Рязани усилили контроль за продажей снюса

В Рязани усилили контроль за продажей снюса. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 5 января проверили 341 магазинов, где продается некурительная никотинсодержащая продукция.

На 15 объектах продукцию продавали без документов, подтверждающих безопасность. Всего из оборота изъяли 148 партий опасной продукции.

Кроме того, возбуждено 17 дел об административных правонарушениях.

«Ситуация за оборотом никотинсодержащей продукции остается на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря появилась информация, что рязанские школьники «подсели» на снюс. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу снюсов. Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси.


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