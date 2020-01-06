RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани усилили контроль за продажей снюса. Об этом сообщила
В ведомстве уточнили, что по состоянию на 5 января проверили 341 магазинов, где продается некурительная никотинсодержащая продукция.
На 15 объектах продукцию продавали без документов, подтверждающих безопасность. Всего из оборота изъяли 148 партий опасной продукции.
Кроме того, возбуждено 17 дел об административных правонарушениях.
«Ситуация за оборотом никотинсодержащей продукции остается на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области», — говорится в сообщении.
Напомним, в начале декабря появилась информация, что рязанские школьники «подсели» на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ кафе на Почтовой произошло задымление
|
cледующая новость →Росгвардейцы задержали рязанца, ограбившего магазин на улице Тимуровцев
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.