В Приокском легковушка сбила пенсионера

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В понедельник, 6 января на улице Станкозаводской в Приокском сбили пенсионера. Об этом сообщили в группе rzn_life.
По словам очевидцев, пострадавшего увезли на скорой.
«Только что сбили человека при мне. Дедушка 65-70 лет перебегал дорогу», — говорится в посте.
Официальной информации о произошедшем нет.
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