В кафе на Почтовой произошло задымление

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В воскресенье, 5 января, в баре Bunker на улице Почтовой произошло задымление. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о произошедшем поступило на пульт спасателей в 14:42.
Прибывшие на место сотрудники выяснили, что произошло тление масла на кухне в системе вентиляции. Возгорания не было.
На место выезжали три расчета и десять спасателей.
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