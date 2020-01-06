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В воскресенье, 5 января, на 94-м году жизни умер первый президент адвокатской палаты Рязанской области, заслуженный юрист России, ветеран Великой отечественной войны Иван Марков. Об этом пишет «
Маркова похоронят на Сысоевском кладбище. Прощание пройдет в среду, 8 января.
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.