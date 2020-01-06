Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды в Рязани с 6 по 10 января.
В понедельник, 6 января, ожидается до -2 градусов. Небольшая облачность и без осадков.
В ночь на вторник, 7 января, похолодает до -5 градусов. Днем возможен небольшой снег.
В среду, 8 января, потеплеет до -1 градуса. Также ожидаются осадки.
В четверг и пятницу ожидается до нуля градусов.
Ночные температуры будут колебаться от -1 до -5 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРосгвардейцы задержали рязанца, ограбившего магазин на улице Тимуровцев
|
cледующая новость →На фестиваль огня и света в Рязани пришли несколько тысяч человек — мэрия
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.