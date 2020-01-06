Росгвардейцы задержали рязанца, ограбившего магазин на улице Тимуровцев

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В ночь на понедельник, 6 января, в Рязани задержали мужчину, ограбившего магазин на улице Тимуровцев. Об этом сообщила пресс-служба рязанского управления Росгвардии.
Прибывшие на место сотрудники выяснили, что из торговой точки пропали колонки и «пауэрбанк». Неизвестный скрылся через эвакуационный выход. Работники магазина описали внешность похитителя.
Росгвардейцы обследовали улицы, обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался житель областного центра.
Задержанного передали полицийским для дальнейшего разбирательства.
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