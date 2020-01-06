На Рождество до Рязани пустят дополнительные поезда

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На Рождество до Рязани пустят дополнительные пригородные поезда и экспрессы. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
Расписание поездов скорректировали с 30 декабря по 9 января.
Движение организуют следующим образом:
Всего в период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года назначили дополнительно 116 поездов.
Наибольшее количество пригородных и межобластных экспрессов (до Рязани, а также Владимира, Калуги, Тулы) будут выходить в рейсы в рождественскую ночь.
На время праздников некоторые поезда поменяют маршрут следования и периодичность движения.
Со всеми изменениями можно ознакомиться на
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