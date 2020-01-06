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14:58, 6 января 2020 184
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На Рождество до Рязани пустят дополнительные поезда

На Рождество до Рязани пустят дополнительные поезда

На Рождество до Рязани пустят дополнительные пригородные поезда и экспрессы. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Расписание поездов скорректировали с 30 декабря по 9 января.

Движение организуют следующим образом:

  • с 1 января по 6 января — расписанием субботы;
  • 7, 8 января — расписанием воскресенья;
  • 9 января — расписанием четверга.

Всего в период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года назначили дополнительно 116 поездов.

Наибольшее количество пригородных и межобластных экспрессов (до Рязани, а также Владимира, Калуги, Тулы) будут выходить в рейсы в рождественскую ночь.

На время праздников некоторые поезда поменяют маршрут следования и периодичность движения.

Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте, а также на вокзалах, остановках, официальном сайте РЖД и в мобильном приложении.


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