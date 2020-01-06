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13:59, 6 января 2020 209
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«Матч ТВ» вместо финала МЧМ по хоккею показал победную игру 2011 года

«Матч ТВ» вместо финала МЧМ по хоккею показал победную игру 2011 года

Телеканал «Матч ТВ» вместо финала МЧМ по хоккею показал победную игру 2011 года. Болельщики не сразу заподозрили подмену и начали праздновать победу российской сборной, пишет Life.

В связи с тем, что до полуфиналов телеканал транслировал все матчи чемпионата, многие болельщики автоматически включили «Матч ТВ», однако настоящий финал показывал Первый канал.

В результате, когда часть страны была подавлена поражением российских хоккеистов, другая часть праздновала победу над сборной Канады со счетом 5:3, которую Россия одержала девять лет назад.

Напомним, в воскресенье, 5 января, сборная России уступила со счетом 3:4 сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею и завоевала серебряные медали.

Встреча прошла на Ostravar Aréna в чешской Остраве. Игру судили финские арбитры Ласси Хейккинен и Кристиан Викман.


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