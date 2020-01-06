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Телеканал «Матч ТВ» вместо финала МЧМ по хоккею показал победную игру 2011 года. Болельщики не сразу заподозрили подмену и начали праздновать победу российской сборной, пишет
В связи с тем, что до полуфиналов телеканал транслировал все матчи чемпионата, многие болельщики автоматически включили «Матч ТВ», однако настоящий финал показывал Первый канал.
В результате, когда часть страны была подавлена поражением российских хоккеистов, другая часть праздновала победу над сборной Канады со счетом 5:3, которую Россия одержала девять лет назад.
Напомним, в воскресенье, 5 января, сборная России
Встреча прошла на Ostravar Aréna в чешской Остраве. Игру судили финские арбитры Ласси Хейккинен и Кристиан Викман.
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