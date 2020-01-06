Куда пойти 7 января? Афиша RZN.info

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Продолжаем знакомить наших читателей с культурными событиями Рязани в новогодние каникулы, и сегодня мы расскажем о наиболее интересных мероприятиях которые пройдут во вторник, 7 января.
В камерном зале филармонии пройдет интерактивная программа «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.