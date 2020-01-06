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20:27, 6 января 2020 254
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Куда пойти 7 января? Афиша RZN.info

Куда пойти 7 января? Афиша RZN.info

Продолжаем знакомить наших читателей с культурными событиями Рязани в новогодние каникулы, и сегодня мы расскажем о наиболее интересных мероприятиях которые пройдут во вторник, 7 января.

В камерном зале филармонии пройдет интерактивная программа «Пришли Святки — веселись ребятки». В Лесопарке состоится «Закрытие новогодней столицы». В рамках проекта «Зимние дни джаза» в гипермаркете «Глобус» состоится совместное выступление группы Feelin’s и детского музыкального театра «Созвездие добра». В МКЦ выступит Белорусский государственный ансамбль «Песняры». А в Концертном зале Рязанской филармонии выступит народный артист России Владимир Винокур с юбилейной программой «70 лет шутя».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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