Кадры памяти. РЗН. инфо представляет лучшие фоторепортажи 2019 года

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Редакция РЗН. инфо подготовила подборку лучших фотографий, которые помогут восстановить общую картину минувшего года.
В начале февраля в Рязанской филармонии открыли отремонтированный камерный зал. Он расположился в историческом здании и является частью архитектурного ансамбля Гостиного двора конца XVIII — начала XIX вв. А вскоре рязанцы отметили 80-летие филармонии.
Март запомнился рязанцам сразу двумя чемпионатами по бодибилдингу. Для того, чтобы продемонстрировать себя, к нам приехали более сотни атлетов из разных регионов, а также из Белоруссии и Казахстана. Кроме того, в Рязанском дворце молодежи прошел 32-й фестиваль танца «Черный кот».
В музее ВДВ открыли «выставку инноваций». В экспозиции рязанцам представили высокотехнологичные разработки с элементами искусственного интеллекта в сфере робототехники, средства выживания в экстремальных условиях Арктики, и инновационных проектов в сфере технологий двойного назначения, разработанные десантниками совместно с гражданскими учеными.
Также в Рязанском театре драмы поставили «Фауста» Иоганна Вольфганга Гете. В спектакле зритель увидел лишь первую часть трагедии — историю Фауста и Маргариты и их спасение. Под руководством эксцентричного режиссера Дмитрия Акриша герои рассуждали о религии, Боге и дьяволе, смертных грехах, любви и счастье.
По Первомайскому проспекту прошел очередной Бессмертный полк. В ушедшем году количество участников акции стало рекордным — 43 тысячи человек.
Лето для жителей Рязани отметилось фестивалем воздухоплавания «Небо России», открытием «умного фонтана«перед бывшим Планетарием, который теперь стал ЗАГСом, первой выставкойсобак из приютов, а также пикетомрязанских журналистов в поддержку Ивана Голунова.
Отдельно стоит отметить фоторепортажи с «Авиамикса» и с разных сцен фестиваля «Подбелка». Помимо этого, в рамках второго форума древних городов, с музыкальными произведениями разных народов выступили театр народной песни «Узорочье», песенный ансамбль «Радуница», солистка Мария Видяпина, хор Рязанского областного музыкального театра, а также его солисты Ирина Воликова и Валерий Вахрамеев. Они исполнили для рязанцев известные песни на итальянском, белорусском, украинском, русском и испанском языках.
В Рязани также эмоционально отметили 89-ю годовщину создания ВДВ. Праздник прошел в пятницу, 2 августа, на стадионе Спартак. Перед ним для рязанцев прошла выставка военной техники. На ней представили парашюты, платформы для них, «КамАЗ», БТР и БМД. Кроме того, горожане почтили минутой молчания погибших в локальных войнах.
Также в 2019 году прошел Первый международный фортепианный конкурс русской музыки. К нему купили рояль за 14 с половиной миллионов рублей. Инструмент фирмы Steinway & Sons привезли из Германии. Помимо этого, в РДМ прошел двенадцатый и последний косплей-фестиваль.