Кадры памяти. РЗН. инфо представляет лучшие фоторепортажи 2019 года

В 2019 году Рязань вновь порадовала своих жителей и гостей яркими интересными событиями.

Среди них традиционно оказались демонстрации ко Дню весны и труда и Дню Победы . Также отличными кадрами запомнились День города , фестиваль уличных музыкантов « Подбелка », международные соревнования « Авиадартс-2018 », а также второй международный форум древних городов.

Редакция РЗН. инфо подготовила подборку лучших фотографий, которые помогут восстановить общую картину минувшего года.

В начале февраля в Рязанской филармонии открыли отремонтированный камерный зал. Он расположился в историческом здании и является частью архитектурного ансамбля Гостиного двора конца XVIII — начала XIX вв. А вскоре рязанцы отметили 80-летие филармонии.

Март запомнился рязанцам сразу двумя чемпионатами по бодибилдингу. Для того, чтобы продемонстрировать себя, к нам приехали более сотни атлетов из разных регионов, а также из Белоруссии и Казахстана. Кроме того, в Рязанском дворце молодежи прошел 32-й фестиваль танца «Черный кот».

В музее ВДВ открыли «выставку инноваций». В экспозиции рязанцам представили высокотехнологичные разработки с элементами искусственного интеллекта в сфере робототехники, средства выживания в экстремальных условиях Арктики, и инновационных проектов в сфере технологий двойного назначения, разработанные десантниками совместно с гражданскими учеными.

Также в Рязанском театре драмы поставили «Фауста» Иоганна Вольфганга Гете. В спектакле зритель увидел лишь первую часть трагедии — историю Фауста и Маргариты и их спасение. Под руководством эксцентричного режиссера Дмитрия Акриша герои рассуждали о религии, Боге и дьяволе, смертных грехах, любви и счастье.

По Первомайскому проспекту прошел очередной Бессмертный полк. В ушедшем году количество участников акции стало рекордным — 43 тысячи человек.

Кроме того, традиционно десантники продемонстрировали рязанцам навыки рукопашного боя. Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось концертом и салютом.

Лето для жителей Рязани отметилось фестивалем воздухоплавания « Небо России », открытием « умного фонтана «перед бывшим Планетарием, который теперь стал ЗАГСом, первой выставкой собак из приютов, а также пикетом рязанских журналистов в поддержку Ивана Голунова.

Отдельно стоит отметить фоторепортажи с « Авиамикса » и с разных сцен фестиваля « Подбелка ». Помимо этого, в рамках второго форума древних городов, с музыкальными произведениями разных народов выступили театр народной песни «Узорочье», песенный ансамбль «Радуница», солистка Мария Видяпина, хор Рязанского областного музыкального театра, а также его солисты Ирина Воликова и Валерий Вахрамеев. Они исполнили для рязанцев известные песни на итальянском, белорусском, украинском, русском и испанском языках.

В Рязани также эмоционально отметили 89-ю годовщину создания ВДВ. Праздник прошел в пятницу, 2 августа, на стадионе Спартак. Перед ним для рязанцев прошла выставка военной техники. На ней представили парашюты, платформы для них, «КамАЗ», БТР и БМД. Кроме того, горожане почтили минутой молчания погибших в локальных войнах.

Также в 2019 году прошел Первый международный фортепианный конкурс русской музыки. К нему купили рояль за 14 с половиной миллионов рублей. Инструмент фирмы Steinway & Sons привезли из Германии. Помимо этого, в РДМ прошел двенадцатый и последний косплей-фестиваль.

Осенью горожане отметили день рождения Сергея Есенина, проведя поэтический митинг у монумента поэту в кремле.

В театре драмы прошел театральный фестиваль « Зеркало сцены ».

Ближе к концу года в Рязани прошла первая регистрация брака в новом ЗАГСе на Московском. Кроме того, в центре Рязани открылся исторический салон всемирно известного визажиста — Макса Фактора.

И напоследок, хочется вспомнить соревнования десантников в Сельцах, присягу курсантов ФСИН под дождем и фоторепортаж со дня ВМФ.

Фото Марии Аверкиной, Александра Блохина, Валерия Михайленко, Юлии Полушиной и Станислава Синельникова.