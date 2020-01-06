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16:17, 6 января 2020 151
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Более сотни росгвардейцев проверят рязанские храмы перед Рождеством

Более сотни росгвардейцев проверят рязанские храмы перед Рождеством

Более сотни росгвардейцев проверят рязанские храмы, соборы и церкви перед Рождеством. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области.

«Накануне празднования кинологи ОМОН обследуют объекты и прилегающие территории. Вблизи храмов выставят наряды вневедомственной охраны», — говорится в сообщении.

Также во время празднования сотрудники будут патрулировать объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Ранее сообщалось, что в рязанских храмах будут дежурить сотрудники МЧС.


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