Во Владивостоке около 30 машин провалились под лед

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Фото: Pixabay.com
Во Владивостоке около 30 машин рыбаков частично провалились под лед. Никто не пострадал, передает
Машины ушли под лед в бухте Воевода у острова Русский. Часть из них провалилась по крышу, другая — по капот и колеса.
Кому-то из рыбаков помогли уехать спасатели, остальные справились сами.
В главке МЧС по Приморскому краю пояснили, что рыбаки нарушили запрет о выезде на лед на машинах и припарковали авто рядом друг с другом.
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