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Фото: Pixabay.com
В Таиланде россиян задержали за секс на пляже. Пара была пьяна, сообщает
На пляже в Паттайе задержали 19-летнюю девушку и 26-летнего мужчину. Им пришлось заплатить пять тысяч батт штрафа (более десяти тысяч рублей).
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