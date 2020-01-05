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Фото: Pixabay.com
В Саратове более трех с половиной тысяч человек остались без отопления из-за дефекта на теплосетях. Об этом в воскресенье, 5 января,
Тепла нет в 20 домах. Его обещают дать до 7:00 (6:00 по московскому времени) 6 января.
Отмечается, что специалисты во время планового осмотра нашли дефект на трубопроводе во дворе здания №112 на улице Мичурина. На месте работают пять единиц спецтехники и 18 сотрудников.
Сейчас в Саратове температура воздуха выше нуля (+1 градус).
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