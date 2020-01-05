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13:05, 5 января 2020 193
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В Саратове более трех с половиной тысяч человек остались без отопления

В Саратове более трех с половиной тысяч человек остались без отопления

Фото: Pixabay.com

В Саратове более трех с половиной тысяч человек остались без отопления из-за дефекта на теплосетях. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

Тепла нет в 20 домах. Его обещают дать до 7:00 (6:00 по московскому времени) 6 января.

Отмечается, что специалисты во время планового осмотра нашли дефект на трубопроводе во дворе здания №112 на улице Мичурина. На месте работают пять единиц спецтехники и 18 сотрудников.

Сейчас в Саратове температура воздуха выше нуля (+1 градус).


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