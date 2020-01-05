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В воскресенье, 5 января, умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко. Об этом в
В марте 2018 года у Павленко диагностировали рак желудка третьей стадии. В этом случае шанс на выздоровление — около пяти процентов.
Врач решил публично бороться с болезнью. Вместе с порталом «
Андрей Павленко продолжал работать во время лечения и
Перед смертью он записал видеообращение, в котором рассказал, что проект «Жизнь человека» продолжится в другом формате. За счет добровольных пожертвований друзья онколога создадут грант имени Андрея Павленко для журналистов, рассказывающих о борьбе с раком. Половину из собираемых средств ежемесячно будут переводить семье Павленко. Подробнее о проекте читайте
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