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11:11, 5 января 2020 138
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Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко

Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко

В воскресенье, 5 января, умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко. Об этом в Facebook сообщила его вдова.

В марте 2018 года у Павленко диагностировали рак желудка третьей стадии. В этом случае шанс на выздоровление — около пяти процентов.

Врач решил публично бороться с болезнью. Вместе с порталом «Такие дела» Павленко запустил спецпроект о системе онкологической помощи — «Жизнь человека». В видеоблоге и подкастах врач рассказывал о том, как меняется жизнь больных раком и их семей, как преодолевать возникающие трудности.

Андрей Павленко продолжал работать во время лечения и открыл благотворительный фонд поддержки и развития онкологической помощи.

Перед смертью он записал видеообращение, в котором рассказал, что проект «Жизнь человека» продолжится в другом формате. За счет добровольных пожертвований друзья онколога создадут грант имени Андрея Павленко для журналистов, рассказывающих о борьбе с раком. Половину из собираемых средств ежемесячно будут переводить семье Павленко. Подробнее о проекте читайте здесь.


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