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Фото: Pixabay.com
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам. Об этом пишет «
Согласно исследованию, зарплату работников пересмотрят около 80% компаний с российским капиталом и примерно 90% фирм с иностранным капиталом. Часть организаций изменит зарплаты уже в январе, другие — в течение полугодия.
Ожидается, что сотрудники российских работодателей получат прибавку в 10%, иностранных — в 7%.
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