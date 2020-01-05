Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда в ресторане

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Фото: Pixabay.com
Роспотребнадзор
Специалисты считают эти блюда самыми опасными с точки зрения возникновения инфекций. Вирусы и бактерии также могут находиться на плохо промытых фруктах и овощах.
В случае недомогания Роспотребнадзор советуют обратиться ко врачу, а после написать претензию владельцу ресторана. К ней нужно приложить медицинское заключение и копию чека (или банковскую выписку, если платили картой).
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