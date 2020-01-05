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Полиция показала, как проверяла ночные клубы в Рязани. Видео опубликовали на YouTube регионального УМВД.
На ролике видно, как в клубах проверяют напитки и еду. Ранее сообщалось, что в некоторых заведениях напитки были просроченными.
Напомним, в ночь на 4 января оперативники устроили
В одном из клубов нашли 14-летнюю девочку. Полицейские вызвали ее мать, женщине грозит административная ответственность.
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