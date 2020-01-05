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12:06, 5 января 2020 278
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Куда пойти 6 января? Афиша RZN.info

Куда пойти 6 января? Афиша RZN.info

Фото: Pixabay.com

Мы продолжаем ежедневные праздничные обзоры и сегодня расскажем, какие интересные культурные события пройдут на различных площадках 6 января. В музыкальном театре можно увидеть спектакль «Волшебный посох Деда Мороза» — мюзикл петербургского композитора Владимира Баскина.

В цирке проходит красочное представление «Елка в цирке-2». В МКЦ откроют фестиваль «Зимние дни джаза».В филармонии выступит певица Валерия с шоу-программой «К Солнцу», а в клубе Svoboda — группа SUM42 с программой из кавер-версий лучших хитов отечественного панк-рока.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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